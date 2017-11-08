Вице-консул Польши назвал Львов польским городом

Вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур назвал украинский Львов польским городом. Об этом в своем Facebook написал заведущий отделом Ровненского краеведческого музея Игорь Марчук.

По его словам, Запур выступил с таким заявлением в ходе круглого стола в краеведческом музее города Ровно. Украинские историки заявили, что Польша в 1919-1920 годах захватила часть территории Украинской Народной Республики (УНР), а так называемый «волынский эксперимент» (полонизация Волыни) был направлен на утверждение польской власти на Украине.

В ответ на подобное высказывание Запур встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов — это польский город, а современной аналогией на слова украинских историков может быть утверждение, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс.

Позже Запур прокомментировал свое высказывание изданию «Волынь24», указав, что не согласился с заявлением украинских историков. «Я сказал, что нельзя говорить об оккупации, потому что оккупация — это захват одним государством части другого. Я сказал о том, что в 1918 году Львов был польским городом. Ведь известно, что тогда большинство населения Львова составляли поляки».

В январе в польском Жешуве неизвестные избили украинских студентов за утверждение, что Львов принадлежит Украине. Местные жители перед избиением назвали украинцев бандеровцами.

Львов находился в составе Польши с 1919-го по 1939 годы. После присоединения Западной Украины к СССР город был передан Украинской Советской Социалистической Республики. С 1991 года Львов входит в состав независимой Украины.