Памятник советским солдатам в Польше сдадут на металлолом

В польском городе Щецин полностью разберут и отправят на металлолом памятник советских времен «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что на памятнике висит каменная доска, за ним установлена металлическая сетка, на которой располагаются символы коммунизма — серп и молот, а также пятиконечные звезды.

«Мы не планируем переносить его в какое-либо другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части будут утилизированы», — уточнили местные власти.

При этом другие памятники, барельефы и памятные доски и гербы городов, которые солдаты Красной армии освобождали от нацистов, попадут на Центральное кладбище.

В июле президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

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