В Польше безуспешно декоммунизировали улицу

В польском городе Быдгощ в ходе объявленной кампании по декоммунизации была переименована одна из улиц города. Однако через несколько часов ей вернули прежнее название, передает Gazeta Wyborcza.

Изначально планировалось, что городской совет изменит все «тоталитарные названия» в Быдгоще. Однако депутаты не стали это делать. Тогда глава Куявско-Поморского воеводства Миколай Богданович в рамках своих полномочий решил внести изменения: новые названия получили не только улицы, но и Аллеи Шестилетнего плана, став Аллеями Леха Качиньского.

Это решение вызвало критику со стороны горсовета. Депутаты пришли к выводу, что личность Леха Качиньского «разделяет поляков», отметив, что Богданович принял такое решение, поскольку поддерживает правящую партию «Право и справедливость», возглавляемую братом погибшего польского лидера Ярославом Качиньским.

Решение воеводы вступило в силу 28 декабря, однако в тот же день горсовет провел заседание, по итогам которого вернул аллеям и улицам прежние названия.

Быдгощ — далеко не первый польский город, власти которого выступили против закона о декоммунизации. Так, в конце августа мэр польского Гданьска Павел Адамович заявил, что не будет переименовывать улицы города в рамках закона о декоммунизации.

В июле президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

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