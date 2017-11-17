Минобороны рассекретило документы о помощи СССР Польше в годы войны

Министерство обороны России рассекретило документы времен Второй мировой войны, свидетельствующие о материальной помощи, оказанной Польше Советским Союзом. Они опубликованы на сайте мультимедийного проекта «Память против забвения».

Архивные записи, в частности, рассказывают об обеспечении Красной Армией польских городов продуктами, лекарствами, транспортом, топливом и промышленным сырьем. К примеру, с марта по ноябрь 1945 года Польша получила от СССР гуманитарную помощь на сумму более 1,5 миллиарда рублей (по ценам того года).

В документах также говорится, что советская армия восстанавливала разрушенные германскими войсками железные дороги и мосты в Польше. Кроме того, СССР, согласно записям, в 1945 году передала полякам посевной материал — семена пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, капусты, огурцов, лука и другие, а также сельхозмашины и инвентарь.

Проект стал ответом принятому в Польше закону о декоммунизации. Документ предусматривает демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.