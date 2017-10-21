Польша приступит к сносу памятников советским воинам

В Польше вступили в действие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает ТАСС.

На выполнение закона отведено 12 месяцев. Инициатором поправок стал Институт национальной памяти Польши. Эксперты считают, что в республике находятся около 230 пропагандирующих коммунизм монументов.

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Нововведения не касаются памятников, расположенных на кладбищах или других захоронениях, а также объекты, которые демонстрируются в научных или культурных целях или являющиеся памятниками архитектуры.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

В течение последних лет в Польше нападениям вандалов подвергся ряд советских мемориалов, в том числе, захоронений воинов Красной армии. В частности, 3 октября в польском городе Щирк (Силезское воеводство) неизвестные разбили памятник 36 советским солдатам.