Польша начнет массовый снос советских памятников

Власти Польши планируют снести почти 30 памятников солдатам Красной Армии, восстановленных добровольцами. Об этом заявил председатель польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц, прибывший с визитом в Москву, передает РИА Новости.

«После "майдана" мы стали политическими противниками нашего правительства. Мы восстановили почти 30 памятников. Это все оказалось неважным: эти памятники хотят цинично снести», — отметил он.

По словам Тыца, кроме добровольцев из «Курска», в Польше больше не осталось людей, пытающихся сохранить мемориалы советским солдатам. «Их было почти 600, но сегодня осталось всего 230», — пояснил он.

Председатель добавил, что представители общества планируют подготовить каталог, в котором будут указаны все советские памятники в Польше: не только те, которые пока не снесли, но и те, которые уже убрали.

В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички.

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