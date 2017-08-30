Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» Украину

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Украину до сих пор не приняли в Евросоюз из-за размеров страны и тесных связей с Россией. Об этом в среду, 30 августа, он сказал в интервью киевской газете «Сегодня».

«Украина — большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну», — заявил Валенса.

Он выразил мнение, что Польша и Украина должны были вступить в ЕС одновременно. «Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы все вместе пошли [в Евросоюз]. Но, к сожалению, не удалось», — отметил политик.

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Днем ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг [Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — сказал он.

26 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что евроинтеграция делает граждан страны счастливыми. «Мы отстоим свой суверенитет, нашу территориальную целостность и независимость. Мы никогда больше не вернемся к царю. Судьба Украины, счастье Украины — в Европе. И началось это тысячу лет назад», — провозгласил он.

В феврале Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в НАТО. В декабре 2015-го он уже называл членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе главной целью Киева.