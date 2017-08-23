Лех Валенса опроверг слухи о работе на спецслужбы

Бывший лидер профсоюза «Солидарность» и экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что никогда не сотрудничал со спецслужбами. В эфире радиостанции RMF FM он сообщил, что все свидетельства против него подделаны.

«Я еще раз заявляю Польше, Европе и всему миру: я никогда не сотрудничал со службами Польской народной республики (ПНР) и никогда не занимал сторону коммунистов», — сказал бывший президент, отвечая на вопрос ведущего. Так он отреагировал на заявление руководства Института национальной памяти (ИНП) Польши, которое обвинило Валенсу в сотрудничестве со спецслужбами.

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«У меня есть сертификаты, выданные ИНП, есть судебные решения, есть другие письма, в которых говорится о подделке документов, а теперь тот же институт заявляет, что это все неправда, — пожаловался Валенса. — Я даже разговаривать с ними не буду, потому что говорить там не с кем. Как они вообще могут считать показания против меня правдивыми?»

Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. О сотрудничестве политика со спецслужбами говорил в том числе его преемник на посту главы государства Лех Качиньский. В конце 2015 года, после смерти бывшего министра внутренних дел страны Чеслава Кищака, были обнародованы хранившиеся у него документы, подтверждающие этот факт. Валенса заявил, что все документы подделаны. При этом заключение специалиста Института судебных экспертиз и опрос свидетелей, в числе которых бывшие сотрудники разведки, показали, что документы, на основании которых выдвигалось обвинение, написаны и подписаны рукой бывшего президента.

Бывшего польского лидера ранее не раз обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. Первые подозрения появились еще в 1990-х, когда были обнаружены документы об «агенте Болеке», вхожем в высшие круги оппозиции. В 2000-м суд постановил, что доказательств того, что Валенса является Болеком, недостаточно. Однако тогда графологи отказались проводить экспертизу, так как в их распоряжении были лишь копии изобличающих документов.