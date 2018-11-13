Американские школьники «зиганули» на выпускном фото

Выпускники школы в городе Барабу в американском штате Висконсин сфотографировались, вскинув руки в нацистском приветствии. Об этом рассказал телеканал CNN.

Фото появилось в пародийном аккаунте в Twitter городской школы с подписью «Мы даже добились того, чтобы черный парень ее кинул». Через некоторое время фотографию удалили, но она успела разойтись по СМИ и попасть в эфир федеральных телеканалов. Теперь инцидент расследуют местные власти и полиция.

На фотографии, сделанной на ступенях городского суда, нацистский салют демонстрируют несколько десятков молодых людей, преимущественно белых, но среди них есть афроамериканец. У большинства выпускников на лицах улыбки, видно, что они смеются. Один из участников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что почти все его одноклассники не стеснялись проявлять расистские и ксенофобские взгляды и травили его за то, что он не разделял таких воззрений. По его словам, «кинуть зигу» выпускникам предложил фотограф.

Материалы по теме Остаемся зиговать Кальяны, тверк и фашистские приветствия у Вечного огня

Другой выпускник той же школы рассказал журналистам, что в 2016 году школьники выкрикивали расистские лозунги в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах и предлагали иностранным ученикам возвращаться обратно в их родные страны. Так что поведение юношей на фото, по его мнению, «вовсе не было сюрпризом».

На снимок отреагировали в Twitter-аккаунте мемориала в честь жертв нацистского концлагеря Аушвиц. «К этому сложно подобрать слова... Вот почему нам каждый день нужно работать над образованием. Нужно объяснять детям, чем опасен подъем идеологии ненависти. Аушвиц с его газовыми камерами был итогом долгого процесса нормализации и принятия ненависти», — написали там.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



