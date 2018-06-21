Турист кинул зигу и сел в тюрьму

Пассажира авиалайнера посадили в тюрьму на три месяца за дебош на борту самолета и нападение на командира воздушного судна. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Пол Энтони Бургойн, летевший на самолете авиакомпании EasyJet, находился в алкогольном опьянении еще до вылета. Когда самолет начал взлетать из международного аэропорта Белфаста, Северная Ирландия, пассажир показал гитлеровское приветствие и закричал Alright Mein Führer («Так точно, мой вождь!»).

После этого пилот принял решение снять мужчину с рейса, и тот попытался вцепиться ему в горло. В ходе борьбы он разбил часы командира стоимостью 600 фунтов стерлингов.

Дебошира удалось выгнать из салона авиалайнера, однако, спустившись с трапа, он наткнулся на аэродромный тягач, пнул его, а затем забрался внутрь и попытался угнать.

Мужчину арестовали и приговорили к трем месяцам тюремного заключения. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 фунтов стерлингов и возместить командиру авиалайнера стоимость поломанных часов.

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В мае пассажир, которому не дали напиться в самолете, устроил дебош на борту, и теперь ему грозит 20 лет тюрьмы. Джейсон Феликс летел авиакомпанией American Airlines и во время полета попросил принести еще пива. После того как стюард отказал ему, мужчина начал пинать своего соседа, чтобы выйти в проход к сотруднику.

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