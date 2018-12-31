В разногласиях Украины и Польши заметили российское «яблоко раздора»

Россия подбросила «яблоко раздора» в отношения Украины и Польши. Об этом в интервью «Укринформ» заявил украинский посол в Польше Андрей Дещица.

По его словам, Россия постоянно работает на ухудшение украинско-польских отношений, используя сложное историческое прошлое. Дещица также рассказал о попытках объяснить коллегам на Украине из других ведомств, что тема унижения украинских мест памяти в Польше, которая стала неким камнем преткновения, была навяза извне.

«Это уже позже все вышло на более публичный уровень и в дело начали вмешиваться на государственном и региональном уровнях. “Яблоко раздора” нам подбросила Россия и она будет продолжать это делать в дальнейшем», — сказал дипломат.

Отношения Киева и Варшавы обострились в феврале текущего года после принятия в Польше закона, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством и считает его направленным против украинцев.

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