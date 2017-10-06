Суд покарал поляка за сожжение чучела еврея

Суд польского города Вроцлав приговорил местного жителя Петра Рыбака к трем месяцам домашнего ареста за публичное сожжение чучела, символизирующего еврея. Об этом сообщает TVN24.

Отмечается, что сам инцидент произошел в ноябре 2015 года во время акции протеста на центральном рынке Вроцлава против приема беженцев. На чучеле, держащем в руках флаг Евросоюза, была традиционная еврейская одежда.

Через некоторое время в сети появилась запись, на которой видно, как к кукле подходит мужчина, поливает ее горючей жидкостью и поджигает. Никто из присутствовавших, включая полицейских, не вмешивается в происходящее.

Изначально его приговорили к 10 месяцам тюрьмы, однако впоследствии защите удалось обжаловать это решение.

По словам адвоката, его клиент хочет как можно быстрее начать отбывать наказание и уже обратился в специализированную организацию для получения электронного браслета.

Рыбак, в свою очередь, утверждает, что сожженное им чучело символизировало американского миллиардера Джорджа Сороса, который, по его мнению, виновен в наплыве мигрантов в Европу.