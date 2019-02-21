Израильтяне объединились против Нетаньяху

Соперники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объединились ради выборов, которые назначены на 9 апреля. Как передает Reuters, о создании единого списка кандидатов договорились центристские партии «Хосен ле-Исраэль» и «Еш Атид».

Как отмечается, договоренности достигли главы партий — бывший начальник штаба израильской армии Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид соответственно. Их поддержал и бывший глава Минобороны страны Моше Яалон.

Кроме того, лидеры партий заранее обсудили ротацию на должности премьер-министра в случае победы. По договоренности, в первые 2,5 года главой правительства будет Ганц, после чего его сменит Лапид. Отмечается, что они в своих предвыборных кампаниях изображали Нетаньяху как замахнувшегося на власть и преступно коррумпированного политика. Действующий премьер отрицает какие-либо правонарушения.

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Согласно опросам, партия Нетаньяху «Ликуд», несмотря на коррупционные скандалы, может получить около 30 из 120 мест в парламенте. В таком случае для формирования правительства ей понадобится создавать коалицию. В этой связи 20 февраля премьер уже способствовал объединению в один блок двух ультраправых партий, которые потенциально могут ему помочь после выборов.

Как отметил спикер парламента и один из лидеров партии «Ликуд» Йоэль Эдельштейн, объединение центристов показывает, что правому крылу необходимо предстать единым и сильным фронтом. «Любая альтернатива отбросит Израиль на десятилетия назад с точки зрения его экономики и безопасности», — считает он.

В случае победы на выборах Нетаньяху станет политиком, который дольше всех в Израиле оставался на посту премьера.

20 февраля сообщалось, что Нетаньяху по политическим причинам отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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