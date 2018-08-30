Мир
 
Последние новости
«Нафтогаз Украины» взвинтил цены на газ
«Зенит» проиграл и пробился в групповой этап Лиги Европы
Умер муж Валентины Матвиенко
США «фактически прекратили» выдачу виз россиянам
Россиянин покатал людей на танке и пожалел
Раскрыты подробности дебоша таджика на рейсе Москва — Душанбе
Полуобнаженная модель весом 130 килограммов оказалась на обложке модного журнала
Охотник пустил в медведя стрелу и поплатился
Убитого в Забайкалье авторитета похоронили «как короля»
Новости партнеров

Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа

Перейти в «Мою Ленту»
Сара и Биньямин Нетаньяху

Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — подозревается в получении взяток. Как сообщает The Times of Israel, она официально стала фигурантом дела о коррупционных связях приближенных главы правительства и владельца крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq («Безек»).

Отмечается, что ранее Сару допросили по «делу 4000». Следователи пытаются доказать, что владельцу Bezeq Шаулю Эловичу оказывались преференции в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на новостном портале Walla (подконтролен компании).

Как сообщил на заседании в суде представитель прокуратуры, расследование находится «на продвинутой стадии». Предполагается, что дело передадут в прокуратуру в ближайшие полгода.

По данным полиции, имеются доказательства того, что Элович и его супруга Ирис, как и чета Нетаньяху, полностью осознавали значение своих действий. В прессе также сообщалось, что правоохранительные органы располагают перепиской женщин, касающейся льгот для Bezeq и качества публикаций на Walla.

Сара Нетаньяху вину не признает. Ее адвокаты заявили, что обвинение абсурдно и ничего из заявленного полицией не происходило на самом деле.

Газета указывает, что в настоящее время премьер-министр не является фигурантом дела. Вместе с тем полиция намерена рекомендовать предъявить обвинения во взяточничестве и ему. В свою очередь, Нетаньяху какие-либо нарушения закона также отрицает.

В конце июня сообщалось, что Саре Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве, незаконном обогащении и обмане общественного доверия. По данным Минюста, она заказывала в официальную резиденцию премьера еду у различных известных шеф-поваров, даже когда штатный повар был на месте, и потратила таким образом 100 тысяч долларов.

В отношении премьер-министра в настоящее время уже ведется несколько расследований по делам о коррупции. Так, в 2016 году Нетаньяху уличали в расходовании более 2,1 миллиона шекелей (на тот момент около 542 тысяч долларов) во время пятидневной поездки на пленарное заседание юбилейной сессии Генассамблеи ООН.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sara Netanyahu suspected of taking bribes in Bezeq probe, police say
Израиль обвинили в возрождении апартеида
Жена Нетаньяху назаказывала еды на 100 тысяч бюджетных долларов
В Израиле собирались убить Нетаньяху
Нетаньяху отверг байки о выгнавшей его из машины жене Саре
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
08:59Сегодня

Стали известны подробности пребывания Бутиной в американской тюрьме

19:41Сегодня

Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба

18:00Сегодня

Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии

Мир00:0126 августа

Берег смерти

Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
16:28Сегодня

Падение военного вертолета убило 18 человек

19:1029 августа

В Китае задумались о безграничном размножении

15:05Сегодня

Россия усилит Сирию

Мир00:0128 августа

Нефтяной ад

Как живется в самой опасной стране Африки
05:3829 августа

НАТО оценила российскую эскадру у берегов Сирии

14:19Сегодня

Соучастник подрыва Бостонского марафона вышел на свободу

13:46Сегодня

Российские военные похвастаются могуществом в Средиземном море

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Россиян перед выборами напугали ржавой водой и «зигами»
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Пассажиры рейса Москва – Бангкок обезвредили дебошира
Мужчина ослеп после пыток в полиции и разочаровался в российском правосудии
Заморозивший до смерти россиянина полицейский пойдет под суд
Все материалы
Мир
«Не время играть мускулами»
 
Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа
Чиновница прокутила деньги для погорельцев из небоскреба
Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии
Падение военного вертолета убило 18 человек
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Киев подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
Российских олигархов наградили за любовь к родине и дружбу
Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео
На Украине составлен рейтинг самых ненавидимых политиков
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Сергунина анонсировала образовательный бизнес-форум «Трансформация 4»
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
Рублям предрекли тотальное обновление
«Аэрофлот» открыл регулярные рейсы в города Северного Кавказа
Пенсионный фонд ответил на слова Путина об апартаментах
Медведев предложил распродать государственную собственность
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
В Татарстане двоих тюремщиков задержали за избиение осужденного
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
Взорвавшего магазин в Петербурге отправили в психбольницу
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
В Арктике нашли «климатическую бомбу»
Найдены редкие сокровища цивилизации майя
В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57
В России объяснили видимость на радарах F-22 и F-35
Все материалы
Спорт
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
«Уфа» полчаса играла против девятерых и вылетела из Лиги Европы
Олимпийский чемпион заявил о необходимости выгнать Россию из мирового биатлона
Шипулин оказался вне подозрений в новом допинговом скандале
Российские биатлонисты попались на допинге
Тайский боксер побил рекорд Мэйуэзера
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
Все материалы
Культура
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
«Я всегда был заводилой»
Как жил и умер Иосиф Кобзон
Полные гондолы
Самые красивые люди мира на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Умер Иосиф Кобзон
Раскрыты детали смерти Кобзона
Умер автор «Городка»
Умер актер из «33 квадратных метров»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
Российский Forbes выкупил зять бывшего главы Дагестана
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
Виновника самой массовой утечки снимков голых звезд посадили
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Россиянка назвала лучшие позы для фото в Instagram
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Джастин Бибер пришел на свидание с расстегнутой ширинкой
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
Раскрыты подробности дебоша таджика на рейсе Москва — Душанбе
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Пьяные евреи подрались с украинцами и задержали рейс
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
В Новой Зеландии надумали запретить домашних кошек
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Бутерброд спровоцировал массовую драку в поезде
Все материалы
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Aurus в деталях
Рассматриваем во всех подробностях седан проекта «Кортеж»
Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем
Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить
Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы