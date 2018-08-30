Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа

Сара Нетаньяху — жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — подозревается в получении взяток. Как сообщает The Times of Israel, она официально стала фигурантом дела о коррупционных связях приближенных главы правительства и владельца крупнейшей израильской телекоммуникационной компании Bezeq («Безек»).

Отмечается, что ранее Сару допросили по «делу 4000». Следователи пытаются доказать, что владельцу Bezeq Шаулю Эловичу оказывались преференции в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на новостном портале Walla (подконтролен компании).

Как сообщил на заседании в суде представитель прокуратуры, расследование находится «на продвинутой стадии». Предполагается, что дело передадут в прокуратуру в ближайшие полгода.

По данным полиции, имеются доказательства того, что Элович и его супруга Ирис, как и чета Нетаньяху, полностью осознавали значение своих действий. В прессе также сообщалось, что правоохранительные органы располагают перепиской женщин, касающейся льгот для Bezeq и качества публикаций на Walla.

Сара Нетаньяху вину не признает. Ее адвокаты заявили, что обвинение абсурдно и ничего из заявленного полицией не происходило на самом деле.

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Газета указывает, что в настоящее время премьер-министр не является фигурантом дела. Вместе с тем полиция намерена рекомендовать предъявить обвинения во взяточничестве и ему. В свою очередь, Нетаньяху какие-либо нарушения закона также отрицает.

В конце июня сообщалось, что Саре Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве, незаконном обогащении и обмане общественного доверия. По данным Минюста, она заказывала в официальную резиденцию премьера еду у различных известных шеф-поваров, даже когда штатный повар был на месте, и потратила таким образом 100 тысяч долларов.

В отношении премьер-министра в настоящее время уже ведется несколько расследований по делам о коррупции. Так, в 2016 году Нетаньяху уличали в расходовании более 2,1 миллиона шекелей (на тот момент около 542 тысяч долларов) во время пятидневной поездки на пленарное заседание юбилейной сессии Генассамблеи ООН.

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