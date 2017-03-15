Нетаньяху отверг байки о выгнавшей его из машины жене Саре

Жена израильского премьера Биньямина Нетаньяху не выгоняла супруга из машины официального кортежа. Об этом сам глава правительства заявил во время судебного заседания, пишет в среду, 15 марта, газета Haaretz.

«Все сказанное — ложь. Все, кто знает о протоколе безопасности кортежа, понимает, что ничего такого и быть не могло», — рассказал Нетаньяху. Его супруга Сара также подтвердила, что ничего подобного не происходило.

В суде слушается дело по обвинению журналиста газеты «Едиот ахронот» Игала Сарны в клевете. Тот в одном из номеров написал: «Случается, внушительный кортеж премьер-министра останавливается ночью (такое бывало!) — четыре черных машины, множество охранников и других автомобилей — и немолодого уже мужчину под крики ссаживают в ночную темноту Шоссе №1, потому что женщина внутри автомобиля не хочет, чтобы он был рядом».

Журналист указывал, что подобные инциденты бросают тень на службу безопасности главы правительства и вообще на всю страну. В суде он заявил, что убедился в соответствии истории истине, однако отказался называть источник информации.