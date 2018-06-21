Жена Нетаньяху назаказывала еды на 100 тысяч бюджетных долларов

Саре Нетаньяху — жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — предъявили обвинения в мошенничестве, незаконном обогащении и обмане общественного доверия. Об этом сообщает Associated Press.

Как говорится в заявлении министерства юстиции страны, женщина обвиняется в нецелевом расходовании государственных средств на сумму в 100 тысяч долларов. Она заказывала в официальную резиденцию премьера еду у различных известных шеф-поваров, даже когда штатный повар был на месте. Аналогичное обвинение предъявлено также бывшему завхозу особняка.

В обвинительном заключении указывается, что Сара Нетаньяху целенаправленно обходила установленные правила. Это делалось «с целью обманным путем получить госфинансирование на различные расходы обвиняемой и ее семьи, которые не должны были покрываться таким образом».

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Максимальное наказание, которое грозит жене премьер-министра, — пять лет тюрьмы. Когда именно начнется разбирательство, не уточняется.

Агентство отмечает, что Сара Нетаньяху уже неоднократно сталкивалась с обвинениями в оскорбительном поведении и жизни на широкую ногу. В частности, в 2016 году суд постановил, что она безжалостно эксплуатировала одного из работников, мужчине присудили 42 тысячи долларов в качестве компенсации. В плохом обращении ее обвиняли и другие сотрудники, однако чета это всегда отрицала.

В отношении самого премьер-министра ведется несколько расследований по делам о коррупции. А в 2016 году Нетаньяху уличали в расходовании более 2,1 миллиона шекелей (на тот момент около 542 тысяч долларов) во время пятидневной поездки на пленарное заседание юбилейной сессии Генассамблеи ООН.

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