Израиль обвинили в возрождении апартеида

Израильских арабов возмутил принятый парламентом страны закон, согласно которому она приобретает статус национального государства и «дома еврейского народа», в пределах которого евреи обладают правом на самоопределение. Законопроект одобрили 62 из 120 членов Кнессета, при этом 55 парламентариев выступили против нововведения, передает Haaretz.
В законе о национальном еврейском государстве также отмечается, что столицей страны является «единый Иерусалим», а официальным языком признается только иврит. До этого равнозначному с ним арабскому придается «особый статус». В то же время национальным приоритетом признается создание только еврейских поселений, а государство обязуется способствовать единению еврейского народа.
Также в нем говорится, что нормы традиционного еврейского права и основные принципы еврейской традиции станут источником права для судебной системы страны.
Документ вызвал шквал критики со стороны представителей нееврейского населения в парламенте. Сразу после принятия закона представители арабской диаспоры начали рвать копии документа в знак протеста и были выведены из зала заседания.
«Нам дали понять, что нам здесь не рады, — сказал представитель партии «Общий список», представляющей интересы израильских арабов, Айман Одех. — Парламент принял закон, утверждающий еврейское верховенство и признающий нас людьми второго сорта».
В то время как премьер-министр страны Беиньямин Нетаньяху выступал с речью и заявлял, что «Израиль — единственное государство на Ближнем востоке, признающее права евреев», из зала раздавались крики: «Вы приняли закон об апартеиде, это расистский закон!»
В 2017 году пленум Кнессета утвердил в предварительном чтении законопроект о национальном государстве еврейского народа. Тогда за принятие документа высказалось 48 депутатов, против — 41.
Арабы составляют около 20 процентов от восьми миллионного населения Израиля. По закону они обладают равными с евреями правами, однако часто жалуются на фактическую дискриминацию.