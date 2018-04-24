Арабы в масках устроили свадебную стрельбу в Израиле

אור ירוק - Or Yarok / Facebook

Израильская полиция арестовала араба-бедуина из-за стрельбы из машин в честь его свадьбы. Об этом сообщает BBC News.

Видео было размещено в Facebook 22 апреля. На кадрах видно, как мужчины в черных масках стреляют из автомобилей в воздух во время поездки по населенному пункту Сегев-Шалом в пустыне Негев. Один внедорожник в какой-то момент выезжает на тротуар и едет по нему.

Полиция арестовала жениха в день публикации ролика. Он должен предстать перед судом в течение дня 23 апреля. Полицейские также продолжают разыскивать других участников инцидента. Отмечается, что для допроса задерживались еще два человека, а автомобили были конфискованы.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в связи с инцидентом указал, что борьба с незаконным оружием — главный приоритет ведомства.

В комментариях под видео пользователи поздравили пару. При этом они указали, что подобное поведение — обычное дело для бедуинов и норма на свадьбах. Другие же подчеркнули, что нельзя ставить под угрозу окружающих, и предложили использовать для эффектности не оружие, а фейерверки. Некоторым юзерам показалось, что они видят кадры с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они также добавили, что украденное или незаконно приобретенное оружие — серьезная проблема, приводящая к росту преступности и терроризму.

В Израиле насчитывается около 200 тысяч арабов-бедуинов. Они потомки около 11 тысяч человек, проживавших в пустыне Негев в момент создания Израиля в 1948 году, отмечает BBC News.

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