Стрельбу Кокорина на свадьбе оценил юрист

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей за стрельбу на свадьбе друга Алана Чочиева в Осетии. Об этом сообщил практикующий юрист Александр Ластовецкий порталу «Чемпионат.com».

«Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах недопустима. За данное деяние предусмотрена ответственность. В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов», — сказал Ластовецкий.

Кроме того, футболисту грозит лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет.

Помимо двух выстрелов в воздух из пистолета, Кокорин станцевал на свадьбе друга лезгинку. Член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев предложил наказать нападающего ремнем.

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