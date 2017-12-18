Появилось видео с лезгинкой от Кокорина

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин станцевал лезгинку на свадьбе своего друга Алана Чочиева. Видео было опубликовано на YouTube-канале Anatoly Rusetsky.

На той же свадьбе футболист сделал два выстрела из пистолета в воздух.

Чочиев — уроженец Владикавказа и школьный друг Кокорина. Они вместе обучались в интернате московского «Локомотива».

Член комитета по этике Российского футбольного союза Геннадий Костылев предложил наказать нападающего ремнем.

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