Россияне выразили готовность увидеть геев в футбольной сборной

Российские болельщики стали терпимее относиться к ЛГБТ-спортсменам в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно результатам исследования фонда Stonewall, исследующего гомофобию в спорте, 47 процентов россиян комфортно отнесутся к тому, что в сборной России появится футболист-гей или бисексуальный игрок. В 2014 году этот показатель был равен 26 процентам.

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Фонд провел опрос среди 50 тысяч болельщиков из 38 стран с помощью приложения Forza Football. В Катаре, который примет ЧМ-2022, аналогичный показатель составил всего 14 процентов. Самый низкий уровень в Египте (10 процентов), а самый высокий — в Ирландии и Исландии (по 87 процентов).

29 ноября еквропейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) заявила о выпуске специальной памятки для ЛГБТ-сообщества к чемпионату мира 2018 года. В ней пропишут общие правила поведения для гомосексуалистов.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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