В Израиле вернулись к закону о еврейском характере государства

Пленум израильского парламента утвердил в предварительном чтении законопроект «Основной закон: Израиль — национальное государство еврейского народа». Как сообщается на сайте Кнессета, за принятие документа высказалось 48 депутатов, против — 41.

Законопроект был предложен на рассмотрение депутатом Ави Дихтером от партии «Ликуд». Теперь он будет передан в законодательную комиссию Кнессета для подготовки к первому чтению. Всего их будет три.

В случае принятия документа, Израиль официально будет объявлен «национальным государством еврейского народа». Законопроект провозглашает Иерусалим как столицу страны, содержит признание официальным еврейского календаря (по нему сейчас 5778 год), а День Независимости, еврейские праздники и дни памяти павших будут внесены в предлагаемый Основной закон. Также в документе говорится, что нормы традиционного еврейского права и основные принципы еврейской традиции станут источником права для судебной системы страны.

При этом евреи будут единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах, госязыком провозглашается только иврит, а арабский объявляется языком с особым статусом, отмечает РИА Новости.

Законопроект вызвал протесты представителей арабского меньшинства. В ходе обсуждения зал покинули трое парламентариев от «Объединенного арабского списка». Как сообщает агентство, один из них — Джамаль Захалка — назвал автора инициативы «фашистом и расистом».

Против документа выступила и оппозиция. Как сообщает израильский «9 канал», депутат от партии «Авода» Мики Розенталь заявил, что «правительство, которое неспособно определить границы страны, не имеет права определять ее национальный характер». А председатель партии МЕРЕЦ Захава Гальон назвала законопроект «объявлением войны арабским гражданам страны и всему Израилю как демократическому обществу».

Это уже вторая попытка израильских правых провести закон о национальном характере государства. Первая была предпринята в конце 2014 года, но тогда документ, одобренный правительством, не дошел до парламентских слушаний из-за объявленных досрочных выборов.

Из восьмимиллионного населения Израиля пятую часть составляют арабы. Они обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные.