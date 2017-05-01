ХАМАС отказался от планов по уничтожению Израиля

Палестинское движение ХАМАС отказалось от планов по уничтожению Израиля. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в новой доктрине движения, обнародованной в понедельник, 1 мая, в Дохе (столица Катара).

При этом в документе ХАМАС по-прежнему отказывает Израилю в праве на существование, но не призывает к вооруженной борьбе против еврейского государства. Также в доктрине говорится о согласии на создание единого палестинского государства в границах 1967 года, то есть с территориями сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.

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Кроме того, представители ХАМАС объявили, что разрывают контакты с ассоциацией «Братья мусульмане» (запрещена в ряде стран, включая Россию). Таким образом представители палестинского движения рассчитывают улучшить отношения с арабскими государствами Персидского залива и Египтом, который относит «Братьев» к террористическим группировкам.

Не исключено, что в ХАМАС рассчитывают и на изменение отношения со стороны европейских государств. Ряд из них причисляет палестинское движение к экстремистским из-за враждебной политики по отношению к Израилю.

Движение ХАМАС было основано около трех десятков лет назад. В 1988 году оно официально объявило своей целью физическое уничтожение Израиля. С 2007 года организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории еврейского государства.