ВВС Израиля нанесли удар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Атака была проведена в ответ на запуск нескольких ракет, которые разорвались на пустынной местности территории Израиля. В результате обстрела никто не пострадал. В соответствующем заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что подобные налеты угрожают жизни и безопасности граждан страны, а также нарушают государственный суверенитет.

По данным палестинских источников, в секторе Газа в результате обстрела ранения получили четверо мужчин.

6 февраля в результате аналогичного налета ранения получил один палестинец, были повреждены три объекта: тренировочный лагерь, здание сил безопасности и наблюдательный пункт.

Группировка ХАМАС — исламистская политическая партия и военизированное формирование, находящаяся у власти в секторе Газа с 2007 года. Признана террористической в ряде стран: Израиле, Египте, Канаде, США, а также в Европейском союзе.