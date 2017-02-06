Авиация Израиля нанесла удар по позициям ХАМАС в секторе Газа

Самолеты израильских ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили представители израильского военного командования, налет стал ответом Израиля на ранее выпущенную по территории страны ракету. Снаряд упал и разорвался в ненаселенной местности.

В результате воздушной атаки повреждения получили три объекта: тренировочный лагерь, здание сил безопасности и наблюдательный пункт. Легкие ранения получил один человек.

Как уточняет агентство, нет никакого прямого указания на ответственность ХАМАС за обстрел израильской территории, однако Тель-Авив традиционно обвиняет в подобных инцидентах палестинскую группировку.

ХАМАС — исламистская политическая партия и военизированное формирование, правящая в секторе Газа с 2007 года. Ряд стран, включая Израиль, Египет, Канаду, США и ЕС, считает ее террористической.