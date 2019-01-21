Иран приготовился уничтожить Израиль

Иран готов к войне, итогом которой станет уничтожение Израиля. Об этом 21 января заявил глава ВВС Исламской Республики генерал Азиз Насирзадех (Aziz Nasirzadeh), сообщает газета Jerusalem Post.

«Наши вооруженные силы готовы к войне, которая приведет к сокрушительному уничтожению Израиля (...) Мы готовы к тому, что настанет день, когда мы увидим конец Израиля», — сказал генерал. По его словам, победа над Израилем избавит Сирию от атак его армии.

Ранее в тот же день министр разведки Израиля Исраэл Кац выступил с заявлением о том, что его страна вступила в открытое противостояние с Тегераном и готова к эскалации конфликта, если она потребуется, чтобы не дать Ирану закрепиться в Сирии.

Материалы по теме «Мы можем помочь наладить отношения с США» Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии

На подобные заявления израильских политиков ранее отреагировал командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Али Джафари. Он заявил, что «Иран оставит в Сирии своих военных и революционных советников, а также оружие и снаряжение (...) чтобы тренировать и усиливать исламское сопротивление и поддерживать угнетенных в этой стране». Он также пригрозил еврейскому государству местью за пролитую кровь мусульман и посоветовал израильтянам «не играть с хвостом льва».

В воскресенье, 20 января, израильская система ПРО «Железный купол» перехватила ракету класса «земля-земля», целью которой был горнолыжный курорт на Голанских высотах. Израильские ВВС нанесли удар по иранским военным объектам на территории Сирии, а затем, в ночь на 21 января — по сирийским ПВО. В результате атаки погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих и был уничтожен как минимум один зенитный комплекс «Панцирь-С1» российского производства.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В Израиле неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с исламистским движением «Хезболла».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!