Сирия отбила израильский авиаудар

Сирийские средства противовоздушной обороны отбили израильский авиаудар. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как рассказал военный источник, системы ПВО эффективно отреагировали на воздушную атаку еврейского государства. По его словам, в итоге ни одна из целей не была поражена. Отмечается, что удар наносился по объектам в южной части страны. Других подробностей пока не приводится.

Reuters отмечает, что представители израильской армии комментировать произошедшее отказались. В то же время военные сообщили, что система «Железный купол» сбила ракету, выпущенную по северной части Голанских высот на границе с Сирией. Кто и откуда ее выпустил, не указывается.

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13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ВВС страны атаковали ряд объектов в Сирии. Он объяснил авиаудары тем, что там располагались иранские объекты и склады, и указал, что страна продолжит и впредь атаковать иранские позиции на сирийской территории.

Днем ранее агентство SANA сообщило, что сирийские системы ПВО частично отразили авиаудар Израиля в окрестностях Дамаска. Отмечалось, что в результате удара пострадали складские помещения возле международного аэропорта, однако это не повлияло на авиасообщение в регионе.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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