Сирия сбила восемь израильских ракет

Сирийские системы ПВО отразили авиаудар Израиля в окрестностях Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

В результате налета было уничтожено восемь израильских ракет. Несколько снарядов достигли цели. Так, из-за удара пострадали складские помещения возле международного аэропорта Дамаска, однако это не повлияло на авиасообщение в регионе.

По данным источника агентства, удар был нанесен со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном. Израильские военные продолжают атаковать западные и южные районы сирийской столицы с воздуха.

25 декабря сирийские ПВО отразили очередную ракетную атаку Израиля в районе Дамаска. Сообщалось, что целью удара было уничтожение нескольких объектов иранских сил и движения «Хезболла». После этого Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам, поскольку во время авиаудара два гражданских лайнера готовились к посадке в аэропортах Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия).

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