Объяснен ракетный удар Израиля по Сирии

Израильская армия нанесла ракетный удар по территории Сирии, чтобы уничтожить несколько объектов иранских сил и движения «Хезболла». Об этом пишет Nziv.net.

Как сообщается, в результате был уничтожен склад с иранскими артиллерийскими ракетами Fajr-5 («Фаджр-5»), которые имеют дальность до 75 километров. Указывается, что ракеты хранились в штаб-квартире одной из дивизий и несли потенциальную угрозу территориям в районе Галилеи — исторической области на севере Израиля, на границе с Ливаном.

Как пишет The Jerusalem Post, во время атаки ранения получили высокопоставленные лидеры «Хезболлы».

Израильские самолеты нанесли удар по целям в районе Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана вечером 25 декабря. Сообщалось, что сирийские ПВО отразили атаку. В сети появились кадры перехвата ракеты в небе над Дамаском. Автор видео утверждает, что для отражения нападения использовался российский комплекс «Панцирь-С2».

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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