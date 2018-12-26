Уничтожение израильской ракеты российским «Панцирем» попало на видео

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку армии Израиля. Об этом сообщает агентство SANA.

В сети появились кадры перехвата ракеты в небе над Дамаском. Автор видео, журналист Бабак Тагхвай (Babak Taghvaee) утверждает в своем Twitter, что для отражения нападения использовался российский комплекс «Панцирь-С2». Однако данные комплексы не передавались сирийской стороне, а лишь используются для прикрытия российской военной базы в Хмеймиме.

«Панцирь-С2» представляет собой модернизацию комплекса «Панцирь-С», закончившую испытания в середине 2015 года и принятую на вооружение в 2016-м. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами 57Э6Е с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.

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