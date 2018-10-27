Путин назвал число сбитых в Сирии беспилотников

Российские ПВО в Сирии сбили десятки летательных аппаратов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле, передает РИА Новости.

«За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы на Хмеймиме 50 летательных аппаратов», — сказал российский лидер.

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Он также отметил, что Россия оставляет за собой право помочь сирийским военным в ликвидации террористов в провинции Идлиб, если боевики продолжат провокации. При этом Путин сообщил, что все участники встречи — лидеры Турции, Франции и Германии — согласны, что долгосрочного мира в Сирии можно добиться лишь политико-дипломатическими средствами.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки, члены которых захватили часть территории страны.

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