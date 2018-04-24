Российские ПВО отразили атаку беспилотников с гранатами над Хмеймимом

Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над авиабазой Хмеймим в сирийской Латакии. Об этом со ссылкой на сторонников официального Дамаска сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По данным источников, дроны были уничтожены до того, как успели сбросить гранаты.

В марте сообщалось, что боевики попытались атаковать российскую авиабазу с помощью беспилотника. Дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы и нанести какой-либо урон.

Предыдущее нападение на российские военные объекты в Сирии произошло в ночь на 6 января. Тогда 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, также атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

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