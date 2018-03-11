Боевики снова попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи беспилотника. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщает Al-Masdar News со ссылкой на сирийские проправительственные источники.

По данным издания, дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы и нанести какой-либо урон. Какой именно группировке принадлежал беспилотник, не уточняется.

Предыдущее нападение на российские военные объекты в Сирии произошло в ночь на 6 января. Тогда 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, также атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами «Панцирь-С», еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ответственность за нападение возложили на террористическую организацию «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая подчиняет себе районы, откуда была произведена атака, — Идлиб и области, граничащие с Латакией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!