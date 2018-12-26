Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам

Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, два гражданских лайнера готовились к посадке в аэропортах Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия). Для предотвращения авиакатастрофы сирийская армия ограничила применение средств противовоздушной обороны, и диспетчеры смогли «увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим», указал Конашенков. Он добавил, что лайнеры не были российскими.

В Минобороны также сообщили, что Израиль применил 16 управляемых авиабомб GBU-39, из них ПВО Сирии уничтожила 14. Два оставшихся снаряда попали на территорию логистического центра 138 бригады сирийской армии — в семи километрах к западу от Дамаска. В результате три сирийских военнослужащих получили ранения, отмечает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что израильская армия во время удара уничтожила склад с иранскими ракетами Fajr-5 («Фаджр-5»), которые несли потенциальную угрозу территориям в районе Галилеи — исторической области на севере Израиля, на границе с Ливаном.

Израильские самолеты нанесли удар по целям в районе Дамаска, находясь в воздушном пространстве Ливана вечером 25 декабря. Сообщалось, что сирийские ПВО отразили атаку. В сети появились кадры перехвата ракеты в небе над Дамаском. Автор видео утверждает, что для отражения нападения использовался российский комплекс «Панцирь-С2».

В сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 после удара по целям на территории Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а армия еврейского государства — на Дамаск, Иран и «Хезболлу».

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