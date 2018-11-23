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В Израиле пожаловались на трудности в бомбежке Сирии из-за России

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В Израиле посетовали на трудности при проведении военных операций на Ближнем Востоке из-за России. Об этом пишет Haaretz.

Несмотря на то что после гибели российского военного самолета Ил-20 Израиль не прекратил бомбардировки Сирии, проводить военные операции в регионе стало сложнее. Автор публикации считает, что виновником трудностей является Россия.

По его мнению, неважно, «действительно ли Москва разозлилась из-за потери транспортника или же пытается диктовать свои правила в регионе», для Израиля действия России имеют одинаково неприятные последствия. «Россия дала понять Израилю, что статус-кво изменился, — говорится в статье. — Активность израильских ВВС рушила их [русских] главный план — восстановление режима [президента Сирии Башара] Асада (...) и заключение с ним контрактов, которые будут защищать стратегические и экономические интересы России в регионе».

Другим важным вызовом для еврейского государства автор называет интересы Москвы в Ливане. Худший сценарий предполагает, что защитный зонт, как символический, так и реальный, который Россия раскрыла над Сирией, охватывает и Ливан, усложняя задачи Израиля.

Ранее в ноябре в Дамаске сообщали, что ВВС Израиля не наносили удары по Сирии после того, как Россия передала сирийской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300.

В начале октября Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из них включает в себя восемь пусковых установок. Решение о поставке ЗРК в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу».

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