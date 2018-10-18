«Мисс Земля Ливан» приобняла соперницу и лишилась титула

Организаторы конкурса красоты «Мисс Земля Ливан» лишили победительницу титула за фотографию с девушкой из Израиля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На конкурсе «Мисс Земля», который проходит на Филиппинах, Ливан представляла 26-летняя модель из Бейрута Салва Акар (Salwa Akar). Ее соотечественников возмутил снимок, на котором она стоит в обнимку с «Мисс Земля Израиль» Даной Црейк (Dana Zreik), сложив пальцы на свободной руке в виде латинской буквы V (жест, означающий победу или мир).

Организаторы «Мисс Земля Ливан» заявили, что категорически отвергают отношения с Израилем. Поскольку на плече Црейк была лента с названием страны, они отказались верить Акар, которая утверждала, что не знала, с кем фотографируется, пишет газета The Philippine Star.

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Акар ответила, что продолжит участие в конкурсе «Мисс Земля», несмотря на отсутствие титула. «Я закончу начатое с вашей поддержкой и любовью или без них, — написала она. — Бог всегда со мной, он знает больше всех… и он знает, что у меня на сердце».

«Мисс Земля» — один из самых популярных в мире конкурсов красоты. Он проводится на Филиппинах под эгидой Организации Объединенных Наций. В этом году в нем участвуют 90 девушек из разных стран мира, в том числе представительница России — уроженка Нижнего Новгорода Дарья Картышова. Финал пройдет в ноябре.

В сентябре сообщалось, что победительница конкурса красоты «Мисс Украина 2018» Вероника Дидусенко была лишена титула за нарушение правил. Как выяснилось, она скрывала, что была замужем, и не рассказала организаторам о своем ребенке.

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