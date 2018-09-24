«Мисс Украину» лишили короны из-за тайного ребенка

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина 2018» Вероника Дидусенко была лишена титула за нарушение правил. Об этом сообщается в заявлении оргкомитета конкурса.

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Чтобы принять участие в «Мисс Украина 2018», Дидусенко скрыла, что была замужем, и не рассказала организаторам о своем ребенке. И то, и другое запрещено правилами конкурса, к которому допускаются только девушки, не состоявшие в браке и не имеющие детей.

Согласно договору, который подписала Дидусенко, предоставление недостоверной информации о себе может быть наказано исключением из числа участниц конкурса. Ей придется отдать корону новой победительнице, которую объявят 30 сентября.

За титул «Мисс Украина 2018» боролись 25 девушек из разных регионов страны. 20 сентября победу одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Помимо права представлять Украину на международном конкурсе красоты «Мисс мира», она получила крупный денежный приз — 300 тысяч гривен (около 700 тысяч рублей).

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