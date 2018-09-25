Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина 2018» Вероника Дидусенко, которую лишили титула из-за сокрытия факта замужества и наличия ребенка, обвинила организаторов в дискриминации и заявила о желании побороться за звание королевы красоты в Китае. Об этом она сообщила телевизионной службе новостей телеканала «1+1».

Дидусенко уверена, что требования к участницам конкурса красоты — дискриминация прав девушек, состоящих в браке или родивших ребенка. «Мисс Украина» не планирует добровольно отказаться от титула и собирается поехать на конкурс «Мисс мира», который пройдет 8 декабря 2018 года в Китае. Как утверждают авторы статьи, победительница отказалась комментировать публично эту ситуацию.

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Юристы национального конкурса отметили, что участие Дидусенко в «Мисс мира» может грозить Украине дисквалификацией. Требования к статусу девушек — стандарты таких конкурсов, заверили организаторы.

24 сентября стало известно, что «Мисс Украина 2018» Дидусенко была лишена титула за нарушение правил. 23-летняя киевлянка скрыла, что была замужем, и не рассказала о своем ребенке. Согласно правилам, участвовать в конкурсе могут только девушки, не состоявшие в браке и не имеющие детей.

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