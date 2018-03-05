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Представлена кандидатка от России на конкурс «Мисс Земля»

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Дарья Картышова

На конкурсе красоты «Мисс Земля-2018», финал которого состоится осенью на Филиппинах, Россию будет представлять уроженка Нижнего Новгорода Дарья Картышова. Об этом сообщает РИА Новости.

Картышова — обладательница титула «Мисс Нижний Новгород-2017», также она является одной из лауреаток конкурса «Краса России», где получила почетный титул «Мисс Земля». Для победы в городском конкурсе Картышова похудела на 12 килограммов за месяц.

Девушка очень рада, что представит Россию на международном соревновании красавиц, и надеется, что ей поможет выиграть многолетний опыт занятий бальными танцами. Своей заветной мечтой она называет открытие школы танцев в родном городе. Россиянка отметила, что к поездке собирается «привести себя в идеальный порядок и вспомнить английский язык».

Конкурс «Мисс Земля» проводится с 2001 года и традиционно продвигает идею ответственного отношения к окружающей среде. Входит в число четырех крупнейших конкурсов красоты в мире, наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл». Действующей королевой красоты является Карен Ибаско с Филиппин.

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