«Мисс бикини мира» стала жительница Перми

Жительница Перми Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Помимо этого, 19-летняя девушка оказалась среди первых пятнадцати самых красивых девушек в мире на международном конкурсе «Мисс Туризм мира» в Малайзии.

A post shared by hohlovadasha (@hohlovadasha) on Jan 27, 2018 at 8:49am PST

Это был первый международный конкурс для Хохловой, однако в России она уже завоевала несколько титулов: «Юная Краса России», «Miss Diamond Star» и «Мисс Жемчужина России». На сайте мероприятия указано, что девушка получает высшее образование, увлекается пением и танцами и мечтает о хорошей работе и любящей семье.

Финал конкурса состоялся 27 января, победительницей стала участница из Колумбии Андреа Гутьеррес (Andrea Gutierrez).

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В конце ноября 2017 года состоялся финал одного из главных конкурсов красоты — «Мисс Вселенная». Победительницей стала 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс из Южно-Африканской Республики. После победы она заявила, что планирует бороться за право женщин на равную зарплату с мужчинами по всему миру, а также открыть в родной стране курсы самообороны для женщин.

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