Королева красоты из Сальвадора загорелась на сцене

Видео: El Pais
В сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Об этом сообщает El Pais.
Инцидент произошел, когда женщина, избранная «королевой урожая», вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове. Она задела факел, который держал один из участников шоу, и перья загорелись.
Ей пришли на помощь сотрудники конкурса красоты, которые выскочили на сцену и сбили огонь. Женщина не пострадала.
В 2013 году сообщалось, что на факелоносце, который нес олимпийский огонь по Абакану, загорелась одежда.
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