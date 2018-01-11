Немецкую модель угрожали убить из-за расы бойфренда

Немецкая модель Фарина Бем (Farina Behm) получала угрозы и оскорбления из-за расы своего бойфренда. Видео с ее рассказом опубликовано на YouTube.

Молодой человек Бем — кореец, выросший в Германии. По ее словам, иногда они ловят на себе странные взгляды, особенно от пожилых людей, однако никто не решился высказать свое неодобрение им в лицо. В интернете же ее обзывают «предательницей своей расы» и предлагают поискать «настоящего мужчину».

A post shared by 🌸 Farina Jo | 파리나 🌸 (@farinabehm) on Jan 8, 2018 at 8:47am PST

Материалы по теме Война белых самцов Кто заставил бота Microsoft оправдывать Гитлера

Бем рассказала, что кто-то узнал ее рабочий почтовый адрес и прислал десятки писем, в которых описал, как он будет пытать и убьет модель и ее бойфренда. Она полагает, что большинство угроз и оскорблений исходит от неонацистов, которых возмущают ее отношения.

«Похоже, все эти полные ненависти люди просто не понимают, что такое любовь. Единственное чувство, которое они вызывают у меня, — это жалость», — говорит Бем.

В 2016 году Фарина Бем стала обладательницей титула «Мисс Саксония» и вышла в финал конкурса красоты «Мисс Германия».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!