В калифорнийском Беркли произошли стычки между правыми и левыми активистами

В городе Беркли, штат Калифорния, произошли стычки между правыми и левыми демонстрантами, задержаны 14 человек. Об этом пишет газета San Francisco Chronicle.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа. В парке Мартина Лютера Кинга правые собрались на мероприятие «Нет марксизму в Беркли». На них напали антифашисты и анархисты в масках. Пользуясь численным превосходством, они преследовали правых, избивая их кулаками и палками. Также они напали на журналистов, присутствовавших на месте конфликта.

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Полиция арестовала 14 человек, в том числе лидера консервативной организации Patriot Prayer («Молитва патриота») Джони Гибсона. Позже она уточнила, что не задержала его, а спасла от оппонентов.

В предшествующие дни в Беркли также собирались люди, выражавшие протест против разжигания ненависти, расизма и идеологии превосходства белой расы.

Ранее группа Patriot Prayer отменила митинг в Сан-Франциско, который должен был пройти в субботу, 26 августа. Такое решение было принято после угроз местных владельцев собак устроить «протест экскрементов»

12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, должна была пройти акция ультраправых, но за несколько часов до этого неонацисты провели стихийное факельное шествие. Они требовали от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли, участнику гражданской войны между Севером и Югом США, воевавшему за конфедератов. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погибла левая активистка, еще 19 получили ранения.