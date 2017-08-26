В США отменили митинг после угроз собачников устроить «фекальный протест»

Американская пропагандистская группа Patriot Prayer («Молитва патриота»), объединяющая правых активистов, отменила митинг в Сан-Франциско, который должен был пройти в субботу, 26 августа. Такое решение было принято после угроз местных владельцев собак устроить «протест экскрементов», сообщает The Guardian.

Организаторы акции, объясняя причины ее отмены, сослались на проблемы безопасности. Общественники заявили, что мероприятие будет перенесено в соседний город Беркли на воскресенье.

«Мы направим все свои силы и ресурсы в Беркли. Это лучший выход, там мы не рискуем попасть в ловушку», — сказал участник Patriot Prayer и устроитель митинга Джои Гибсон. Однако позже организаторы попросили людей по возможности не приходить на их мероприятие «Нет марксизму в Америке» из-за опасений за безопасность участников, добавляет газета.

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Как отмечает издание, тысячи жителей Сан-Франциско намеревались провести контракции. Они планировали танцевать, маршировать и митинговать против «правого экстремизма». Несколько сотен человек прямо объявили, что заранее придут с собаками на избранную Patriot Prayer площадку и будут их там выгуливать. Подобные настроения вызвали серьезную озабоченность у местных властей на фоне недавних событий в Шарлотсвилле.

12 августа в Шарлотсвилле должна была пройти акция ультраправых, но за несколько часов до этого неонацисты провели стихийное факельное шествие. Они требовали от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения.