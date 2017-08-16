Твит Обамы после событий в Шарлоттсвилле стал самым популярным в истории

Публикация бывшего президента США Барака Обамы после столкновений в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) стала самой популярной за всю историю Twitter. Об этом свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, который отслеживает активность пользователей.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии», — написал он 13 августа и прикрепил к записи фотографию, где он запечатлен у окна детского сада.

Пост собрал более 2,9 миллиона лайков и 1,2 миллиона перепостов.

Цитата принадлежит южноафриканскому политику и борцу за права человека Нельсону Манделе. В следующих постах Обама продолжил эту фразу: «... Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность».

В Шарлоттсвилле 12 августа должна была пройти акция ультраправых, однако за несколько часов до этого неонацисты провели стихийное факельное шествие. Они требовали от местных властей отказаться от сноса памятника генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.

После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство.