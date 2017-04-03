В Швеции из-за угроз неонацистов закрылся еврейский центр

В шведском городе Умео из-за постоянных нападений и угроз со стороны неонацистов закрылся еврейский общинный центр. Об этом сообщает BBC News.

Антисемиты рисовали на стенах заведения свастики и наносили надписи с угрозами. Однажды они разбили машину, припаркованную около здания. По словам представителя общины Карин Сьоберг (Carinne Sjoberg), из-за постоянных проблем многие посетители центра перестали его посещать. Она отметила, что за кампанией скорее всего стоит неонацистская организация Nordfront.

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Евреи Умео не намерены отказываться от встреч общины: они уже подыскивают новое помещение ближе к центру города, безопасность которого будет проще обеспечивать.

Генеральный секретарь еврейских организаций Швеции Исак Рейхель (Isak Reichel) рассказал телеканалу, что с неонацистами больше всего проблем в Гётеборге и Умео, а в южном городе Мальмё основные угрозы поступают от радикальных исламистов.

23 марта сообщалось, что израильские полицейские задержали подростка, который звонил по телефону в еврейские центры США и угрожали заложенной бомбой.