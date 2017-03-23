В Израиле задержали угрожавшего американским еврейским центрам подростка

Израильские полицейские задержали подростка, который звонил в еврейские центры в США и угрожал им заложенной бомбой. Об этом сообщает The New York Times.

Задержание злоумышленника стало возможным благодаря совместным действиям американского ФБР и израильских спецслужб. «Расследование преступлений на почве ненависти — основная обязанность ФБР. Мы продолжим нашу работу, чтобы представители всех рас и религий чувствовали себя в безопасности в своих сообществах и культовых местах», — сообщила пресс-секретарь бюро.

Подозреваемый использовал шифровальные программы, которые усложняли его идентификацию спецслужбами.

20 февраля в Миссури на историческом 123-летнем еврейском кладбище «Хесед шель Эмет» неизвестные разрушили более сотни надгробий. В тот же день поступили анонимные угрозы об 11 якобы заминированных еврейских центрах в нескольких штатах. Люди были эвакуированы. Ни в одном из зданий взрывчатку не обнаружили.