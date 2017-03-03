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В США арестовали угрожавшего евреям интернет-хулигана

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Американский суд арестовал мужчину из города Сент-Луис, штат Миссури, подозреваемого в интернет-хулиганстве и антисемитизме. Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, 31-летний Хуан Томпсон разослал в еврейские общинные центры в разных штатах США минимум восемь сообщений о заложенных бомбах. Большую часть предупреждений он отправил по почте, но несколько передал по телефону. Всего с Нового года было зафиксировано более 100 таких звонков, но пока неясно, сколько из них сделал Томпсон. Достоверно установлено, что в результате его действий были эвакуированы несколько общинных центров.

Как удалось установить полиции, ранее Хуан Томпсон работал репортером в интернет-издании The Intercept, посвященном проблемам национальной безопасности. Его уволили в феврале 2016 года за то, что он вставлял в свои заметки выдуманные цитаты и источники.

По словам самого Томпсона, он изначально не собирался угрожать евреям. Бывший репортер планировал отомстить бросившей его девушке, работавшей в одной из социальных служб. Сперва он написал письмо ее начальнику, где говорилось, что девушку задержали за вождение в нетрезвом виде и привлекли к суду за распространение половых инфекций; затем угрожал опубликовать ее фотографии, а потом начал рассылать от ее имени письма с угрозами в еврейские центры.

20 февраля в городе Сент-Луис (штат Миссури) на историческом 123-летнем еврейском кладбище «Хесед шель Эмет» неизвестные разрушили более сотни надгробий. Полиция проверяет разные версии произошедшего и не исключает, что акт вандализма был совершен на почве национальной ненависти. По предварительным данным, действовали несколько человек.

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