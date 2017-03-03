Американские мусульмане предложили охранять еврейские религиозные объекты

После серии атак на еврейские религиозные объекты (кладбища и синагоги) на территории США американские мусульмане предложили охранять их в знак солидарности между последователями ислама и иудаизма. Об этом сообщает The Independent.

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Издание приводит в пример сообщения пользователей соцсетей: например, бывший морской пехотинец из Аризоны Тайиб Рашиб (Tayyib Rashib) выразил недовольство ростом антисемитизма в обществе и заявил, что лично готов пойти охранять еврейские религиозные объекты. «Если ваша синагога или еврейское кладбище нуждается в защите, запишите меня. Этого требует ислам», — написал он в Twitter. Заявление Рашиба быстро разлетелось по соцсетям и породило сотню подобных предложений.

22 февраля стало известно, что американские мусульмане собрали 55 тысяч долларов на восстановление разрушенного вандалами еврейского кладбища.

«Хоть эти безумные акты и наполнили наши сердца скорбью, мы помним заветы о единстве, толерантности и взаимной защите, предусмотренные Мединской конституцией, историческим общественным договором между мединскими евреями и первым исламским сообществом», — обратились работники двух исламских организаций к мусульманам США и предложили им поделиться деньгами.

Мединская конституция — договор 622 года между мусульманской общиной пророка Мухаммеда и жителями Медины, регулирующий отношения мусульман с союзными немусульманами.