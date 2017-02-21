В Миссури разгромили еврейское кладбище

В городе Сент-Луис (штат Миссури) на историческом 123-летнем еврейском кладбище «Хесед шель Эмет» неизвестные разрушили более сотни надгробий. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает The Independent.

Полиция проверяет разные версии произошедшего и не исключает, что акт вандализма был совершен на почве национальной ненависти. По предварительным данным, действовали несколько человек.

Инцидент на кладбище произошел 20 февраля, в тот же день поступили анонимные угрозы об 11 якобы заминированных еврейских центрах в нескольких штатах. Люди были эвакуированы. Ни в одном из зданий взрывчатку не обнаружили.

Это не первый случай угроз от «телефонных террористов». По данным Еврейского общинного центра США, в стране зарегистрировано 69 подобных звонков с начала 2017 года.